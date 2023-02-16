Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, depremzedeler için Hollanda'da 88 milyon euro topladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde akrabalarını kaybeden Türk asıllı şarkıcı Karsu, yaşadığı Hollanda'da bağış topladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, depremzedelere bağışlanması için 88 milyon euro topladıklarını duyurdu.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Şarkıcı Karsu'nun Hatay'da yaşayan 10 akrabası ise enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Yaşadığı acıyla yıkılan Karsu, yaşadığı Hollanda'da depremzedeler için bağış topladı.

TOPLANAN MİKTARI GÖRÜNCE AĞLADI

Hollanda'da büyük bir yardım kampanyası düzenleyen Karsu, düzenlenen yardım gecesinde 88 milyon euro toplanmasına vesile oldu. Gecede toplanan miktarı gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "88 milyon euro. Teşekkür ederim Hollanda" ifadelerini kullandı.

DEPREMDE 10 AKRABASINI KAYBETTİ

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, önceki gün telefonla bağlandığı yayınladığı duygusal anlar yaşadı. Verdikleri kayıplarla ilgili konuşan Karsu, "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna ablamı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül ablam eşini ve 3 kızını, Meral Teyzemi kaybettik... 89 yaşındaki nenemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor" dedi.