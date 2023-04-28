Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından kırmızı elbiseli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafta photoshop'un dozunu kaçıran Seki, Demet Akalın ve Hadise'ye benzetildi.

Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra tarzı ve yaptığı photoshoplu paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Deniz Seki, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

GÖREN TANIYAMADI

Fazla kilolarından kurtularak 36 bedene düşen Deniz Seki, Instagram hesabından kırmızı elbiseli bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımında yine photoshop'un dozunu kaçıran Deniz Seki'yi görenler tanıyamadı. Photoshop'u abartarak kendisini bambaşka birine döndüren şarkıcı, Demet Akalın ve Hadise'ye benzetildi. Seki için "Kendini neden bu hale çeviriyorsunuz" diye tepki yorumları geldi.

Deniz Seki daha önce de paylaşımlarına yapılan "Photoshop'u abartmışsın" yorumlarına "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" yanıtını vermişti.