Deniz Çakır... 'TİYATROYU SİRK SANIYORLAR!'

Deniz Çakır, BloombergHT ekranlarında ilk kez aldığı evlilik kararını ilk kez doğruladı.

Fatih Altaylı"evleniyormuşsun" diyerek Deniz Çakır'a gündemdeki evlilik konusunu sorunca Deniz Çakır şaşkınlığını gizleyemeyerek "Aniden insanların hayatına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama, evet evlilik kararımız magazine düştü" yanıtını vererek, bir anlamda evlilik kararını doğrulamış oldu.

DEPREMİN ÜZERİNDEN 1 AY GEÇTİ, BELEDİYELER MAHALLE BASKISINDAN ÖTÜRÜ SAHNE VERMİYORLAR!

Deniz Çakır, yaşanan deprem felaketinin ardından tiyatro oyununu durdurduğunu belirterek "Bize oynayın deseler zaten oynayamayız. Hepimiz mahvolduk. Çok korkunç bir şey yaşadık, yaşamaktayız. Elimizden gelen her şeyi maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Depremin üzerinden 1 ay geçti, bizim de işimiz bu, biz de işimizi yaparak iyileşmek zorundayız. Bazı belediyeler, mahalle baskısından dolayı hala sahne vermiyorlar bize. İnsanların geçim kaynağı bu, tiyatroyu bir sirk olarak mı görüyorlar acaba? Biz de depremin ertesi günü oynamak istemeyiz ama, 1 ay geçmiş, bizim de işimizi yaparak iyileşmeye ihtiyacımız var. Bazı belediyeler, sahne boş ama, bayrama kadar vermiyoruz diyorlar. Ruh sağlığımızı da kaybetmeyelim oynayalım, tiyatronun ne demek olduğunu bilmiyorlar ne acı ki..." açıklamasını yaptı.

KÜLTÜR BAKANININ OTELLERİ OLMAMALI

Fatih Altaylı "Gel Kültür Bakanı ol desem" diyerek konuya girince Deniz Çakır "Şu anda Kültür Bakanı ve Turizm Bakanlığı bir arada manasız, çok sinirleniyorum. Kültürle alakasız bir kurum halinde Kültür Bakanlığı. Bana varana kadar siyasete daha hakim, birazcık da kültür bilen insanlar vardır gelecekte Kültür Bakanı olacak. Kültür Bakanının otelleri olmamalı. Tiyatro salonlarına hakim olmalı, hayatında 1 tane Shakespeare bir tane Yaşar Kemal okumuş olmalı Kültür Bakanı. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı birbirinden ayrı olmalı. Tabii ki Turizm Bakanı'nın otelleri olabilir ama, kültürle de alakalı olmalı" dedi.