Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılan Murat Boz, düğün sonrası yapılan partide oyuncu Gülcan Arslan ile samimi bir şekilde dans ederken kameralara yakalandı.

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 2 yıllık ilişkilerinin ardından nikah masasına oturdu. Dün akşam gerçekleşen düğüne katılan davetliler arasında şarkıcı Murat Boz da vardı.

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Arkadaşı Oğuzhan'ın düğününde Murat Dalkılıç ile sahne alan ve davetlilere eğlenceli dakikalar yaşatan yakışıklı şarkıcının, after partide güzel oyuncu Gülcan Arslan ile dans ettiği görüntüler sosyal medyaya sızdı.

YENİ BİR AŞK MI?

Aşk hayatında yüzü pek gülmeyen Murat Boz'un Gülcan Arlan ile yakınlaşması akıllara "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.