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Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti

Magazin Haberleri

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılan Murat Boz, düğün sonrası yapılan partide oyuncu Gülcan Arslan ile samimi bir şekilde dans ederken kameralara yakalandı.

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 2 yıllık ilişkilerinin ardından nikah masasına oturdu. Dün akşam gerçekleşen düğüne katılan davetliler arasında şarkıcı Murat Boz da vardı.

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Arkadaşı Oğuzhan'ın düğününde Murat Dalkılıç ile sahne alan ve davetlilere eğlenceli dakikalar yaşatan yakışıklı şarkıcının, after partide güzel oyuncu Gülcan Arslan ile dans ettiği görüntüler sosyal medyaya sızdı.

Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti

YENİ BİR AŞK MI?

Aşk hayatında yüzü pek gülmeyen Murat Boz'un Gülcan Arlan ile yakınlaşması akıllara "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti

Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir Gülcan Arslan Oğuzhan Koç Murat Boz Magazin Haberler

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