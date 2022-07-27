Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava yem veriliyor - Haberler

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Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava yem veriliyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 30'luk yumurta kolisinin 60 TL olduğunu öğrenince tepki gösterdi. Bir taksiciyle arasında geçen diyaloğu paylaşarak mültecilere tepki göstererek Akalın, "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi vatandaşa verilmiyor. Sonra da 60 TL oluyor" dedi.

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Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, son çıkışıyla yine adından söz ettirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, yumurta fiyatlara gelen zamma tepki gösterdi.

"SURİYELİLERE BEDAVA VERİLEN YEM, VATANDAŞA VERİLMİYOR"

30'luk yumurta kolisinin 60 TL olduğunu öğrenen Demet Akalın, Twitter hesabından şu sözlerle sitem etti: "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi! Sen beslemeye kalsan sana yok! Sonrada 60 TL. Bir taksici abi anlattı; yem istemiş 'yok' demişler, Suriyeli komşusu bir de şikayet etmiş 'yumurta satamaz' diye. Bizi şikayet eden sözde misafirler."

Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor

"ZORLA SİYASETE SOKACAKSINIZ"

Demet Akalın, 2 gün öncede Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in annesine teslim edilmesine sessiz kalmamıştı. Duruma isyan eden Akalın, "Sabah sabah sinir zıplaması! Zorla siyasete sokacaksınız adamı! Bu ne ya akıl tutulması" demişti.

Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor

Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor

Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor

Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (10)

Murat Kılıç:

Haberleri taksiciden ögrenen abla . Komedyen ol bence

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Paraner:

Doğru söylüyor kadına helal olsun.4 milyon suriyeli yattığı yerden herşey ayağına geliyor devlet karşılıyor ama bu ülkenin halkına herşey ateş pahası ama suriyelilere herşey bedava

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Bilir Kişi:

Söylemiş olduğu iddia yı ispatlayacak hiç bir verisi yok. Gelmiş konuşuyor. Sen sanatçı mısın? Senin oralara nasıl geldiğini cümle alem biliyor. Siyasetmişmiş. E gir hadi, cehapesi iyi partisi seni bekliyor. İyi anlaşırsın onlarla. Ahlak yoksunu!

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