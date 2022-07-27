Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava yem veriliyor

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, son çıkışıyla yine adından söz ettirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, yumurta fiyatlara gelen zamma tepki gösterdi.

"SURİYELİLERE BEDAVA VERİLEN YEM, VATANDAŞA VERİLMİYOR"

30'luk yumurta kolisinin 60 TL olduğunu öğrenen Demet Akalın, Twitter hesabından şu sözlerle sitem etti: "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi! Sen beslemeye kalsan sana yok! Sonrada 60 TL. Bir taksici abi anlattı; yem istemiş 'yok' demişler, Suriyeli komşusu bir de şikayet etmiş 'yumurta satamaz' diye. Bizi şikayet eden sözde misafirler."

"ZORLA SİYASETE SOKACAKSINIZ"

Demet Akalın, 2 gün öncede Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in annesine teslim edilmesine sessiz kalmamıştı. Duruma isyan eden Akalın, "Sabah sabah sinir zıplaması! Zorla siyasete sokacaksınız adamı! Bu ne ya akıl tutulması" demişti.