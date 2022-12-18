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Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yılbaşı kutlamasıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Akalın, kutlamaya tepki gösterenlere "Dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" denilmesini istedi. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye böldü.

2022 yılında veda etmeye sayılı günler kala birçok kişi yeni yılı kutlamaya hazırlanırken, Demet Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TEPKİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey deyin, 'Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız' yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.

Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

TARTIŞMA YARATTI

Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi.

Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Demet Akalın Yılbaşı Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Erzine:

yılbaşı kutla günah 6.yasinda cocuklari evlendir mubah kul hakki ye normal cocuk cinsiyeti farketmez mubah yılbaşına gelince hiristiyan bayrami hiristiyanlarda boyle birsey varmi kendimizi bir sorgulayalim

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