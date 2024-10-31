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Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

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Son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu önceki akşam Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı. İki kardeşten biri şeytan diğeri ise kara melek kostümü giydi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde ünlü isimler de yer aldı. Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da oradaydı. Talu kardeşler şeytan ve kara melek kostümleriyle partiye katıldı. Instagram hesaplarından fotoğraflarını yayınlayan iki kardeşe yorum yağdı.

İşte ikilinin o fotoğrafları;

Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

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Yorumlar (12)

ARSLANOĞLU Hakan:

Şeytan istirahate çekildi. Dünya da onun işini yapan çok şeytan var çünkü..

75
3
yanıtYanıtla
rana jeylin:

Ben hiç ramazan bayramı kutlayan hristiyan görmedim, sizden iğrendim

40
3
yanıtYanıtla
Murat Kara:

Tam annelerine uygun yetişmiştir İslam olmadıkları için yadirgamamak lazim

22
5
yanıtYanıtla
Tandogan Dogan:

zengin adam pesindeler

23
1
yanıtYanıtla
TT:

Dünyada şeytanı hiç görmedim, neye benzediğini bilmiyorum da bu kıyafetlerle hangi meslek grubuna benzediklerini biliyorum...

15
3
yanıtYanıtla
Seçilmiş kişi:

Yeni nesil gümbür gümbür geliyor anne babalar ne kadar gururlansa az altın nesil masallah

13
4
yanıtYanıtla
Teşkilatı mahsusa:

Öbür tarafta çok güzel yakıt malzemesi olacaklar inşallah

10
6
yanıtYanıtla
Emira:

Bunun adı cesurluk mu bilemedim. Sankü başka bişey.

12
1
yanıtYanıtla
?í???:

Anneleri de yurt dışında kendini pazarlamaya çalışıyor. Dünyanın her yerin dağılmışlar paralı müşteri arıyorlar

11
1
yanıtYanıtla
mehmet yıkılkan:

bumu haber şimdi

5
0
yanıtYanıtla
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