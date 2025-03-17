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Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu

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Sandık Kokusu dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin gerçek hayatta da aşk yaşıyor.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, son dönemde özel hayatıyla da gündemde. Daha önce Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya ve Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu dizisindeki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla aşk iddialarını güçlendiren ünlü oyuncu, bu kez ilişkisini resmen duyurdu.

Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu

Final yapmaya hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirine aşık iki karakteri canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in set arkadaşlığı aşka dönüştü. Daha önce de haklarında aşk dedikoduları çıkan ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Oyuncu çiftin paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu

Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Aşk aşk daldan dala kucaktan kucağa diye diye her türlü sapıklık normalleşti. Aşk ne yahu? Güzel hislerin duyguların varsa nikah masassına gidersin.

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