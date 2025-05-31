Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir maruz kaldığını öne sürdüğü şiddet ve tehdit iddialarıyla yeniden gündemde. Bilic'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinin ardından başlatılan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANDI, 4 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Danla Bilic'in suç duyurusunun ardından, Berk Çetin 12 Nisan 2025'te Denizli'de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Bilic, ilk duruşmanın görülmesinin ardından Çetin'in dört gün içinde tahliye edildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bilic, Çetin'in duruşmadaki tavırlarında pişmanlık olmadığını ifade etti. Ünlü fenomen, "Hiç pişman değildi. Yaptıklarının arkasında olduğu çok belliydi," dedi.

"DAYIMI ARAYIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Bilic, tahliyenin ardından tehditlerin devam ettiğini ve ailesine yönelik doğrudan tehditler yapıldığını açıkladı. "Dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız' gibi bir beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarda, olanı biteni izliyoruz," ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE SİLAHLA EVE GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre Berk Çetin daha önce de Danla Bilic'in evine silahla girmiş, Bilic'i takip etmiş ve fiziksel şiddet uygulamıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı.

PES ETMEYECEĞİM

Bilic, yaptığı açıklamada hukuki mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Pes etmeyeceğim. Ne olursa olsun mücadele edeceğim," dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Danla Bilic, Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edilmişti. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.