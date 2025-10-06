Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Haberler

Survivor yarışmasıyla tanınan Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte kutsal topraklara giderek umre ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu. Bazı takipçileri, "Ne güzel bir adım" yorumlarıyla çifte destek verirken, bazıları ise evli olmayan bir çiftin birlikte umreye gitmesini eleştirerek tartışma başlattı.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Damla Can, bu kez ekran başarısıyla değil, manevi yolculuğuyla gündeme geldi. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte umre ziyaretinde bulundu.

2016 yılında ilk kez Survivor macerasına adım atan Damla Can, güçlü performansıyla kısa sürede dikkat çekmişti. 2017'de yeniden yarışmaya dahil olan Can, 2019 sezonunda bir kez daha adaya dönerek mücadelesini sürdürmüştü. Yarışmanın ardından bir dönem "Panorama" programında yorumculuk yapan başarılı sporcu, son olarak 2024 All Star kadrosunda da yer alarak izleyicilerle buluştu.

Yoğun televizyon temposunun ardından bu kez ruhani bir yolculuk için yola çıkan Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte kutsal toprakları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından Kâbe'de çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Başörtülü haliyle poz veren Damla Can'ın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, "İçten bir güzellik", "Ne kadar huzurlu görünüyorsun", "Gerçek tevazu böyle olur" gibi yorumlarla destek verdi. Bazı hayranları ise sevgilisiyle gitmesinin yanlış olduğunu savundu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

sevgili derken nikah varmı bı yandan kutsal topsal bı yandan dinle uyusmayan hareket bilemedim

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Olm umre-hac yapmak için evli mi olmak gerekiyor ? Oynaşmaya gitmemişler ibadet etmeye gitmişler bilmem farkında mısın !!

yanıt9
yanıt70
Haber YorumlarıYalçın KIZMAZ:

Nasıl sevgilisiyle ya. Öyle saçmalık mı olur. Dini nikah nerede.

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ruhani yolculuk değil dini vazife.. Şu haberleri yapan arkadaşlar hangi ülke de yaşadığını analiz etsin

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmira:

Kimin hangi kelimeleri kullanacağına da karışın. Ha kara ha siyah aynı şeyi anlatmıyor mu? Siz yapılana bakın. İkisinde de amaç ibadet. Bırakın artık şu milleti ikiye bölmeyi.

yanıt3
yanıt5
Haber YorumlarıJY:

YAZIKLAR OLSUN. ARPLARIN SERVETİNE SERVET KATMAKDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL. SEVAP İŞLEMEK İSTİYORSAN ÇEVRENDEKİ BİR FAKİRE YARDIM ED, MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN BİR ÖĞRENCİYE BURS VER AMA YOK İLLA Kİ ARAPLARA YALAKLIK YAPACAKLAR.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme81
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Git dış hatlara ne kadar Avrupa'ya, Amerika'ya giden varsa al onlardan parayı fakirlere ver festival falan boş boş gezmesinler

yanıt26
yanıt5
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Sana yaziklar olsun cahil sana kimse yardim etme mi diyor onuda yapsin insanlar umre hac ALLAH CC emri zaman degisince sartlar degisince yapmayin diye emir yok KURAN acip okumassin dininden bir haber sin birde cahil cahil konusursun

yanıt18
yanıt4
Haber YorumlarıGökhan CELEBi:

Aynı mesajı, bütün yazı maldivlere, Miamilerde, Yunan adalarında, Türkiye hariç heryerde geçirip servet dökenlerede etmediğin sürece boş konuşuyorsun hatta teneke tıngırtısı kadar değeri yok bu laflarının. Hac ibadeti imkanın varsa yaparsın yoksa yapmaz zekâtını vererek bir gariba yardımcı olarakda ibadetini saglayabilirsin.

yanıt0
yanıt1
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
