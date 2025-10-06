Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Damla Can, bu kez ekran başarısıyla değil, manevi yolculuğuyla gündeme geldi. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte umre ziyaretinde bulundu.

2016 yılında ilk kez Survivor macerasına adım atan Damla Can, güçlü performansıyla kısa sürede dikkat çekmişti. 2017'de yeniden yarışmaya dahil olan Can, 2019 sezonunda bir kez daha adaya dönerek mücadelesini sürdürmüştü. Yarışmanın ardından bir dönem "Panorama" programında yorumculuk yapan başarılı sporcu, son olarak 2024 All Star kadrosunda da yer alarak izleyicilerle buluştu.

Yoğun televizyon temposunun ardından bu kez ruhani bir yolculuk için yola çıkan Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte kutsal toprakları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından Kâbe'de çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Başörtülü haliyle poz veren Damla Can'ın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, "İçten bir güzellik", "Ne kadar huzurlu görünüyorsun", "Gerçek tevazu böyle olur" gibi yorumlarla destek verdi. Bazı hayranları ise sevgilisiyle gitmesinin yanlış olduğunu savundu.