Daha önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Selen Görgüzel, şimdi de ayı kanı arayışına girdi

Geçtiğimiz aylarda yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir hücreyi enjekte ettiren şarkıcı Selen Görgüzel, bu sefer de ayı kanı arayışına girdi. Ayı kanı bulmak için araştırmalara başladığını söyleyen Alkan, "Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" dedi.

Hamdi Alkan ile evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Cilt bakımına olan düşkünlüğüyle tanınan Görgüzel, yeni yaptırmak istediği işlem hakkında bilgi verdi.

"AYI KANI ENJEKTE ETTİRECEĞİM"

Geçtiğimiz aylarda yüzüne çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı, kendisi için yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini söyledi. Yeni işlem için ayı kanı arayışına girdiğini söyleyen şarkıcı, "Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusuna yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum, yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" dedi.

YÜZÜNE SÜNNET DERİSİNDEN KÖK HÜCRE ENJEKTE ETTİRMİŞTİ

Temmuz ayında Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Selen Görgüzel, özel bir klinikte çocukların sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cildine enjekte ettirdiğini söylemişti. Tedavi hakkında bilgi veren Görgüzel, "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış" ifadelerini kullanmıştı.