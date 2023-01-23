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Daha güzel görünmek isteyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi

Magazin Haberleri

Daha genç ve güzel görünmek istediğini söyleyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, estetik operasyon geçirdi. Yüzünü gerdiren şarkıcı, son haliyle sevenlerini ikiye böldü.

Uzun yıllardır doğallığı ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçılarından Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik yaptırmak için ameliyat masasına yattı.

YÜZÜNÜ GERDİRDİ

"Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek bir estetikçiye giden Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi. 81 yaşındaki sanatçının operasyon sonrası yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi. Eğlenceli kişiliğiyle de adından söz ettiren usta sanatçı, ameliyata girmeden önce de ameliyathanede doktor ve hemşireler için "Zahidem" türküsünü seslendirdi.

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

81 yaşındaki operasyon geçiren Akartürk'ün son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sanatçının yeni halini çok beğenirken bir kısım da yaşından dolayı çok abartılı olduğunu söyledi.

Daha güzel görünmek isteyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi

Daha güzel görünmek isteyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi

Daha güzel görünmek isteyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi

Daha güzel görünmek isteyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi

Daha güzel görünmek isteyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bedia Akartürk Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Zeki Anti:

Azraile mi güzel görüneceksin ne yapacaksın bu yaştan sonra?

Cevap Yaz 11 38 Yayından Kaldır
Realist Adam:

Çok güzel olmuş :::))))))

Cevap Yaz 19 15 Yayından Kaldır
500
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