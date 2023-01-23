Daha güzel görünmek isteyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi

Uzun yıllardır doğallığı ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçılarından Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik yaptırmak için ameliyat masasına yattı.

YÜZÜNÜ GERDİRDİ

"Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek bir estetikçiye giden Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi. 81 yaşındaki sanatçının operasyon sonrası yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi. Eğlenceli kişiliğiyle de adından söz ettiren usta sanatçı, ameliyata girmeden önce de ameliyathanede doktor ve hemşireler için "Zahidem" türküsünü seslendirdi.

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

81 yaşındaki operasyon geçiren Akartürk'ün son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sanatçının yeni halini çok beğenirken bir kısım da yaşından dolayı çok abartılı olduğunu söyledi.