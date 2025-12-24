D.I.S.C.O filminin galası ünlüleri buluşturdu
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı D.I.S.C.O filminin galası yıldızlar geçidine sahne oldu. Filmin kadın başrolleri Atiksoy ve Özacar'ın gala tarzı dikkat çekerken, geceye Yıldız Çağrı Atiksoy'un bir dönem ihanet iddiaları ile gündeme gelen eşi Berk Oktay'a verdiği öpücük damga vurdu.
- D.I.S.C.O filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.
- Film, D.I.S.C.O istihbarat teşkilatında çalışan ajan Ertan'ın tatilde hayati bir operasyonun ortasında kalmasını konu alıyor.
- Filmde Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özacar ve Şükrü Özyıldız rol alıyor.
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazıp, başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar'la paylaştıkları D.I.S.C.O filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Şükrü Özyıldız'ın da rol aldığı film, gala izleyicisinden tam not aldı.
BAŞARININ KUTLAMASI ÖPÜCÜKLE TAÇLANDI
Filmin Seda'sı Yıldız Çağrı Atiksoy, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelen eşi Berk Oktay'a galada öpücük vererek başarıyı kutladı. Oktay, "Yıldız ile gurur duyuyorum. Bu filmde de gurur duyacağım bir iş çıkarmışlar. Gala öncesi çok heyecanlıydı, belki yardım edebilirim diye erken geldim. Umarım edebilmişimdir" dedi.
GALA STİLLERİ GÖZ DOLDURDU
Filmin kadın başrolleri Atiksoy ve Özacar'ın gala tarzı da dikkat çekti. Özacar, beyaz manto benzeri elbisesiyle, Atiksoy ise siyah elbisesiyle göz alıcı bir görünüm sergiledi.
FİLMİN HİKAYESİ: KOMİK VE TEHLİKELİ BİR OPERASYON
Filmin konusu, D.I.S.C.O istihbarat teşkilatında çalışan, ancak daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan'ın, eşiyle çıktığı tatilde kendini hayati bir operasyonun ortasında bulmasıyla başlıyor.
Ertan'ın başına gelen en büyük "bela", düşmanlar değil, tatilde tanıştığı Kuaför Zafer oluyor. Kendini "Bandırma Fön Birincisi" olarak tanıtan Zafer, Ertan'ın ajan olduğunu öğrenince bu sırrı saklamak karşılığında tek bir şart koşuyor: Operasyona dahil olmak.
Çaresiz kalan Ertan, yanına meraklı kuaförü de alarak zorlu ve bir o kadar komik bir maceraya atılıyor.