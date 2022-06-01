Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü ismi Timsah Celil'in mini etekli kıvrak dansı olay oldu - Haberler

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Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü ismi Timsah Celil'in mini etekli kıvrak dansı olay oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle ünlenen ardından da cinsiyet değiştiren ve Meli ismini alan ünlü oyuncunun TikTok hesabından paylaştığı dans videosu gündem oldu. Bendeli'ye gelen 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' yorumu dikkat çekti.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirmesi nedeniyle çok konuşulmuştu. Yılmaz'ın bu sefer de TikTok hesabından yayınladığı dans videosu gündem oldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Ünlü isim, son olarak evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. Bendeli'ye gelen 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' yorumu dikkat çekti. Takipçileri bu yorumun haricinde daha birçok yorumda bulunarak ünlü ismin dans videosu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu. Bendeli, programda şu ifadeleri kullanmıştı: Önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum."

Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü ismi Timsah Celil'in mini etekli kıvrak dansı olay oldu

Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü ismi Timsah Celil'in mini etekli kıvrak dansı olay oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Çukur Magazin Haberler

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