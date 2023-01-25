Çok konuşulacak iddia: Filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu'da yeni Behlül, Boran Kuzum olacak

Yıllar sonra filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu dizisinin yeni Behlül'ü için yakışıklı oyuncu Boran Kuzum'a teklif gittiği ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan iddiaya Kuzum'dan henüz bir açıklama gelmedi. Filmde Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah oynayacak.

Yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter" adıyla film yapılacak. Dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken Behlül rolü için bir iddia ortaya atıldı.

BORAN KUZUM'A TEKLİF Mİ GİTTİ?

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filmdeki Behlül rolü için Boran Kuzum'a teklif götürüldüğünü söyledi. Önemli bir karakter Matmazel rolünde ise Ebru Özkan Saban'ın oynayacağı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan isimlerden henüz bir açıklama gelmedi.

Merakla beklenen filmde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah üstlenirken Nihal rolünü de Helin Kandemir oynayacak.