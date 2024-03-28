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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

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Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Duygu rolüyle tanınan Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.

"MUTLU BİR FOTOĞRAF VERİYORDUK AMA ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Murat Kahraman Özalp ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu eski sevgilisi Serkan K. tarafından maruz kaldığı şiddeti şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz sene Serkan K. İle birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

"ÇOCUKLARIMIN VE BENİM PAYIMA KALAN TRAVMALAR BİZİ YORGUN DÜŞÜRDÜ"

"Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. iyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun! Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor..."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

"DESTEKLERİNDEN DOLAYI ESKİ EŞİME VE AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"

"İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim. 28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için..."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Çocuklar Duymasın Hayal Garip Kadın Magazin Haberler

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Yorumlar (7)

haksız mıyım:

bu laikçilerin kadına verdiği bu işte. aldatma, dayak, ayakkabı değiştir gibi eş değiştirme.müslümanlarda 10 sene önce yaşanan bir kötülüğü 10 sene boyunca konuşurlar ama kendilerinin rutinleri ahlaksızlıktır ama kendi elleriyle kadına yapılanları ne konuşurlar, ne görürler

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Aykut Kalanoğlu:

Sürekli internet haberlerinde yorum yapıp insanları tahrik ediyorsun sana yazılmayan kalmadı nasıl birisin sen ? onca senin için yazılan eleştirilere rağmen yine yorumlarına devam ediyorsun ? bazen diyorum acaba bu yorumları yapan ''haksızmıyım'' yapay zekâmı ?

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haksız mıyım:

aykut, bence siz farklı fikirlere tahammül etmeyi öğrenin. burada yaptığım yorumlar için kendi akıllarınca linç etmeye kalkanlara, ''bırakın isteyen istediğini söylesin'' demeniz gerekirken bana hala neden yazıyorsun diyorsun. bu mu sizin düşünce özgürlüğüne, demokrasiye, insan haklarına saygınız? kimseyi tahrik ettiğim yok. müslüman memleketinde 7/24 islama sövenlere bence 'neden böyle yapıyorsunuz' diye sorun önce

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Harun SİZER:

şaşırdık mı tabiki hayır benim gördüğü evlilerin yüzde doksan dokuzunun evinde kavga var dışarı çıkınca mutluyuz rolü yapıyorlar şiddet olmayanlarda da genel olarak bir taraf baskın olduğu için karşı taraf suskun kalıyor

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Bükücü:

Bir erkek olarak söylüyorum. Kadına kalkan el kırılsın

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Sezgin Eker:

mutlu fotoğrafların %90 arkasında şiddet ve dram yatiyordur

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Metin Yalcin:

Kadınını çocuklarının annesini dayakla yola getirmeye çalışan erkek ruh hastasıdır başka bir tanımı yok bunun, anlaşamıyorsan bırak yakasını gitsin kendine başka bir hayat kursun, sende git annenin dizinin dibinde otur acizliğine yan ..

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