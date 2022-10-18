Cinsiyet değiştirip kadın olan fenomenin pantolonunun önünü açıp verdiği poz bomba etkisi yarattı

30'a yakın ameliyat geçirerek erkekten kadına dönen sosyal medya fenomeni Beren Güney, sosyal medya hesabından pantolonunun önünü açarak poz verdi. Güney'in bu pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmesi nedeniyle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Beren Güney, şimdilerde sosyal medyada epey aktif. Beren Güney, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımla adından söz ettirdi. Kot kombiniyle poz veren Beren Güney'in, pantolonunun önünü açıp poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Beren Güney'in paylaşımlarına sayısız yorum yapılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, ''Ne yaptın kendine! Erkek halin daha iyiydi'' ve ''Çok yapay görünüyor'' gibi yorumlarda bulundu.

ÜNLÜ SPORCULARI İFŞALAMASIYLA BİLİNİYOR

Bir dönem Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney, magazin aleminin gündemine bomba gibi düşmüştü. Futbolcu Mohamed Elneny ile olan yazışmalarını da ifşa eden Beren Güney, tanınırlığını arttırdı.

İşte Beren Güney'in o pozu: