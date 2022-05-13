Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, yaşadıklarıyla Armağan Çağlayan'ı gözyaşlarına boğdu

Çukur, Cam Tavanlar dizilerinde oynayan dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Yaşadığı süreçle çok konuşulan Bendeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Gör Beni isimli programına konuk oldu. Yıllarca yaşadıklarını anlatan Bendeli, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"HAYATIMI İLERLETEMİYORUM"

Armağan Çağlayan'ın "Çok zor bir karar aldınız diye düşünüyorum" sözleri üzerine konuşan Bendeli, "Bu zaten 32 yılımı aldı. Zordu gerçekten" dedi. Kendisine uzun süre boyunca, "Ben kötü bir şey yapmadım" diye söylediğini belirten Bendeli, "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim." dedi.

"KENAN İMİRZALIOĞLU İLE OYNAYAMAYACAKSAM DİZİDE OLMAM"

Bu zamana kadar kendi imkanları ve çabalarıyla dizilerde rol bulduğunu söyleyen ünlü isim, "Şu saatten sonra Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü oynamayacaksam dizilerde yer almam. Yan rolleri ve millerin hoşgörüsünü bekleyecek zamanım yok. Ankara'ya taşındım ve orada bir düzen kurmaya çalışıyorum. Önce bir altın bileziğim olsun diye mesleğimi elime aldım ama benim hayatım daha değerli" şeklinde konuştu.

"UNUTULMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Sürekli başkalarını düşündüğü için hayatı kaçırdığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Herkesi düşündüğüm için kendimi erteledim. Sıra bana bir türlü gelemedi. Bencil olmaktan çok korkarım. Ailemi ve bütün dünyayı karşıma aldım. Annem, babam sonuçta... Bir daha onları görememekte var işin sonunda, öyle keskin bir şey. Bazen kaybolmak, yok olmak istiyorum. Unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Toz olmak istiyorum ama bu halimle. Travesti olduktan sonra her şey toz pembe olmadı. Sevdiğimi unutamadım, aklımı kaybettim. Bir sürü derdim varken bir şeyleri muhteşemmiş gibi gösteremem."

"EVVELİMİ BİLMEYEN AHİLİĞİMDE HESAP SORMASIN"

"Eski sevgilimin artık gelmeyeceğini bildiğim için kendi hayatıma baktım. Onu 6 sene falan bekledim. Sürecin başında da ona mesaj atarak Ankara'ya taşınıp travesti olacağımı söyledim. O da bana arkamda olacağını söyledi. Ben de 'yanımda olacaktın ama arkamda oldun' dedim. Böyle olmamım onunla alakası yok ama geç kalmamım onunla alakası var. Karşıma çıkan her şeye kızgınım. Oyunculuğa, unutamadığım adama, anama, kardeşime kızgınım... Evvelimi bilmeyen ahiliğimde hesap sormasın. İnsanların şaşkınlığını anlıyorum da tesüflüğünü anlayamıyorum."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Meli Bendeli anlattıklarından sonra kendisini tutamayarak gözyaşlarına boğulan Armağan Çağlayan, "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum açıkçası. Bir insanın herkese kızgın olması taşınması çok zor bir yük" ifadelerini kullandı.