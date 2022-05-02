Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son haliyle gündem oldu

Reyting Hamdi, Çiçek Taksi, Kahpe Bizans, Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler serilerindeki performanslarıyla hafızalara kazınan 53 yaşındaki usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz, son haliyle yıllar sonra gündem oldu.

BEYAZLAYAN SAÇLARI GÖZDEN KAÇMADI

2013'te Züleyha Karyağdı ile nikah masasına oturan ve bir çocuğu bulunan oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman Instagram hesabından paylaşımlar yapan başarılı oyuncunun değişimi ise herkesi şaşkına çevirdi. Hayranlarının çektiği fotoğraflara yapılan etiketlerde son hali görülen oyuncunun beyazlayan saçları ve giderek zayıflaması dikkatlerden kaçmadı.

KEMAL KÜÇÜKAYVAZ KİMDİR?

Cengiz Küçükayvaz, 30 Temmuz 1968 tarihinde Uşak'da Avgan kasabasında doğdu. İlk olarak 14 yaşındayken minareden ezan okuduğunda dikkatleri üzerine çeken Küçükayvaz, eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünde tamamladı. Sanatçı, Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan profesyonel tiyatro hayatına Hadi Çaman Tiyatrosu'nda devam etti.

Reyting Hamdi, Çiçek Taksi, Gemide, Laleli'de Bir Azize, Kahpe Bizans, Ömerçip, Hababam Sınıfı serisi, Maskeli Beşler serisi, Süper Ajan K 9, Yedi Kocalı Hürmüz, Harbi Define gibi çeşitli sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol almış olan oyuncu, 1995 – 2002 yılları arasında Hamdi Alkan'ın yarattığı "Reyting Hamdi" adlı güldürü programında Gazman karakterine sarf ettiği "Ne diyon lan sen, sibop!" sözü ile hafızalara kazındı. Küçükayvaz, 1999 yılında senaristi Gani Müjde olan "Kahpe Bizans" filminde, 2008 yılında ise "Maskeli Beşler: Kıbrıs" sinema filminde oynadı. İlk evliliğini tiyatro oyuncusu Hülya Şen ile yapan Cengiz Küçükayvaz'ın bu evliliğinde Ofelya adını verdiği bir çocuğu oldu. Oyuncu, 4 Mayıs 2013 tarihinden beri de Züleyha Karyağdı ile evli.