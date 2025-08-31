Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına yanıt

Medya sektörü son günlerde art arda gelen taciz ifşalarıyla gündemde yer alıyor. Fotoğrafçılarla başlayan ifşa zinciri kısa sürede oyunculardan yönetmenlere, iş insanlarından set çalışanlarına kadar yayıldı. Kadın sanatçılar geçmişte yaşadıkları taciz olaylarını dile getirirken, iddialarda adı geçen ünlü isimlerden kimi yanıt verdi kimi sessiz kaldı. Son olarak "Akasya Durağı" dizisindeki "Osman Ağa" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cezmi Baskın, oyuncu Fazilet Onat tarafından tacizle suçlandı.

"ASANSÖRDE TACİZ ETTİ, GECE BOYU ARADI"

Fazilet Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Onat, "Bizum Hoca" filminin Ankara galası sırasında yaşandığını iddia ettiği olayı şu sözlerle anlattı:

"İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Şu son hareketle anladım ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti.

Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi."

CEZMİ BASKIN TACİZ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Cezmi Baskın ise yaptığı açıklama ile hakkındaki taciz iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağını bildiren Baskın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TACİZ İDDİASINDA BULUNDUĞU GALADA KENDİSİ YOKMUŞ"

"Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan 'iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak filmin Trabzon'da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını' öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR YIKIMA VE ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU"

Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum."