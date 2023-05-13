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Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu

Magazin Haberleri

Türkücü Ceylan, önceki akşam ünlü iki ailenin çocuklarının düğününde sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla konukları eğlendiren Ceylan'ın sahnesinde dolarlar havada uçuştu.

Şarkılarının yanı sıra değişimiyle de sık sık adından söz ettiren türkücü Ceylan, önceki akşam Merve İpek ile Fırat Oruç çiftinin bir otelde yapılan düğününde sahne aldı. 2 bin kişinin katıldığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı.

CEYLAN'I DOLARA BOĞDULAR

Yeşil dekolteli elbisesi ve sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ceylan'ın kıyafeti Tolga Çam imzalı. Şıklığıyla göz kamaştıran Ceylan, peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Gelinin altınlarıyla dikkat çektiği düğünde Ceylan şarkı söylerken dolarla havada uçuştu.

Ceylan, geçtiğimiz haftalarda da görkemli bir düğünde sahne almış ve konuklar arasında yer alan yakın arkadaşı Seda Sayan ile düet yapmıştı.

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ceylan Magazin Haberler

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