Uzun süre boşanacakları konuşulan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliği tek celsede bitti. Çift, İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyordu. 2. Sayfa'nın haberine göre magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftten kötü haber geldi. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı.

15 DAKİKA SÜRDÜ

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. En özel anlarını dahi paylaşan Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü. Anlaşmalı olarak boşanan çift, çocukları Okan Ali'nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.

"KARARI BEN VERMEDİM" DEMİŞTİ

Ceyda Düvenci, sosyal medyadan kendisine "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" yazan takipçisine "Kararı ben vermedim maalesef" yanıtıyla boşanma iddialarını doğrulamıştı.