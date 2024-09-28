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Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

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Amerika'nın Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasında katılımın az olması "Büyük vefasızlık" olarak nitelendirildi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonunda ülkeye getirildi.

Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

KIZI VEFASIZLIĞA SİTEM ETTİ

Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Anjelik Calvin annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı ve son sözleriyle adeta yürekleri sızlattı. Vefasızlıktan yakınan Anjelik annesi öldükten sonra kimsenin yanında durmadığını söyleyerek "Allah durdu yanımızda. Değerli Türk Devleti, Mevlüt Çavuşoğlu durdu yanımızda. Başka kimse durmadı" diyerek sitem etti.

Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

"CENAZENİN DOLUP TAŞMASI LAZIMDI"

Yoğun bir katılımın olmadığı törende Serpil Çakmaklı Anjelik Calvin'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Çakmaklı, "Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun" diye isyan etti.

Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Ahu Tuğba Ahu Tuğba Beyoğlu Türkiye Ünlüler Magazin Miami

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Yorumlar (18)

Serhat Karacığan:

Hayır ne katkısı oldu millete da dolup taşmadığı için sitem ediliyor

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İbrahim Özbey:

amerikada yaşa amerikada takıl amerikada vefat et TÜRKİYE ye gelince vefasızlık.. e peki madem amerikadan gelelerdi başsağlığına salonu dolduralardı. Allah rahmet eylesin.

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Burak Tezel:

Bu Miamililer çok vefasizmis..

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Ercan Sıtkı:

Sen kazandığın parayı ABD ye yatırım yap orada harca sonrada vefa bekle anca gidersin

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masteng aston:

Erdogani dinleyenlerden abd daha cok kisi var.

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olcay uğuz:

eliniz azcık para tutuca hemen yirtdışına kaçarken düşüneceksiniz.

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Köfteci Jardel:

Kız, sanat camiasına sitem etmiş.. Yıllardır birçok filmde ve televizyon programında beraber rol aldıkları ünlüler, bu acı günde ünlü sanatçıyı yalnız bırakmışlar. Gerçekten çok üzücü. Hiçbir şey merhumeyi geri getirmez ancak ahde vefa denen bir şey vardır.

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sezgin sucin:

sen abd de yaşa burdada herkes gelsin öyle bişey yok canm sen gidersen onlarda gelir

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erge_nekon:

kızı annelik nuri alco için ileri geri konuşup sanat camiasını küstürdu,

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Babacan yalçın:

Mayimide gözlerden uzak ülkesinde yaşayıp sorunları dile getirmeyen başka ne olabilir di

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