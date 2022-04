Cemil İpekçi'den 50'nci Sanat Yılına Özel Defile

SAMSUN (Snob Magazin) - Ünlü modellerin podyumda boy gösterdiği Lazzoni Otel'de gerçekleşen defilede Cemil İpekçi, 'Değişim 22' adını verdiği koleksiyonunu dört yıl aradan sonra moda severlerin beğenisini sundu.

Organizasyon ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın yaptığı ve Voonka Collagen sponsorluğunda gerçekleşen defilede Azra Akın, Gizem Özdilli, Sinem Güven, Özge Ulusoy ile 65 yaşındaki bir dönemin ünlü modeli Hülya Yiğitalp de podyuma çıktı.

Aynı gece sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı ödül töreninde ise sektörlerinin başarılı isimleri ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında aynı zamanda 'Gülmek İyileştirir' derneği tarafından yürütülen Özel Hijyenik Oyun Merkezleri projesine destek verildi. Derneğin yönetim kurulu üyesi ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, Samsun'da açılacak olan oyun merkezi nedeniyle Samsunlu işadamı ve bağışçılara teşekkür etti.

150 YIL DAHA YAŞASAM ONU DA MODAYA VERİRDİM

İpekçi'nin ellinci sanat yılı için hazırladığı renkli defileki koleksiyon özel geceyi takip eden davetliler tarafından büyük takdir topladı. Azra Akın'ın gelinlik giyerek kapanışını yaptığı defile sonrası podyuma çıkan ünlü modacı, ayakta alkış yağmuruna tutuldu. İpekçi üzerinde kendi fotoğrafları ve aksesuarlarının da olduğu pastayı kesmeye kıyamazken, "Ellinci sanat yılımı kutluyorum, bir yüz elli yıl daha ömrüm olsa onu da modaya verirdim" diye konuştu. Defile öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Azra Akın, İpekçi'nin kendi kariyer hikayesinde önemli bir yeri olduğunu anlatıp şöyle konuştu: "20 yıl önce Cemil İpekçi'nin tasarlayıp diktiği kıyafetle Dünya Güzellik Yarışması'na katıldım ve büyük gururla taşıdığım elbisemle en iyi kostüm ödülüne layık görüldüm. Cemil İpekçi'nin bende her zaman ayrı bir yeri var. Bu vesileyle 50'nci yılını kutluyorum. Uzun zamandır defilelerde yer almıyordum çok heyecanlıyım, nostalji de oluyor"

BEN SEVMEDİM GİT TOKATLA OLMAZ

Gecede ödül alan Cem Özer ise eşi Pınar Dura ile objektiflere poz verdi. "Cemil İpekçi'nin Türk motifleriyle evrensel bir çizgi yakalamasını çok seviyorum. O bir duayen" diyen Cem Özer, son dönemde yapılan talk show gösterilerinde argo kullanılmasına nasıl baktığı baktığı sorusu üzerine, konuyu Will Smith'in Chris Rock'ı tokatlamasına getirip "Kim hangi yemeği seviyorsa onu yesin. Argo seviyorsan git izle, sevmiyorsan gidip izleme. Emekte sanatta mukayese olmaz. Mizahın nasıl yapılacağına onu yapan karar verin. Ben sevmedim git tokat at öyle olmaz. Will sonunda özür diledi ama sen sanatçısın herkesten çok öfke kontrolün olmalı. Ben olsam karşımdakini zekamla rezil rüsva ederdim" dedi.

DRAKULA TAYFUN

Bu arada Cemil İpekçi, defilesi için yapılan geceye eşi Bella Duygulu ile birlikte katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, giydiği siyah peleriniyle tüm dikkatleri üzerine

çekti. Şarkıcı, siyah peleriniyle Kont Drakula'ya benzetildi.