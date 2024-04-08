Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sisteme açtı.

"ABONE OLANLARA FOTOĞRAF, VİDEO VE ÖZEL HABERLER PAYLAŞACAĞIM"

X hesabından yaptığı paylaşımda abonelik sistemini duyuran Yılmaz, "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullandı. X hesabında 16 milyon takipçisi bulunan Yılmaz'ın abonelik ücreti ise aylık 38.80 TL olacak.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cem Yılmaz'ın abonelik sistemine geçmesi takipçilerinin tepkisini çekti. Komedyenin paylaşımına "Sevgiyi paraya çevirip tahsil etmeye çalışman hoş değil" ve "Ne kadar borcun var da bunu yaptın" yorumları yapıldı.