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Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sisteme açtı.

"ABONE OLANLARA FOTOĞRAF, VİDEO VE ÖZEL HABERLER PAYLAŞACAĞIM"

X hesabından yaptığı paylaşımda abonelik sistemini duyuran Yılmaz, "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullandı. X hesabında 16 milyon takipçisi bulunan Yılmaz'ın abonelik ücreti ise aylık 38.80 TL olacak.

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cem Yılmaz'ın abonelik sistemine geçmesi takipçilerinin tepkisini çekti. Komedyenin paylaşımına "Sevgiyi paraya çevirip tahsil etmeye çalışman hoş değil" ve "Ne kadar borcun var da bunu yaptın" yorumları yapıldı.

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Cem Yılmaz Sosyal Medya Teknoloji Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

burada amaç ne bilmiyorum ama bunlar benim için boş işler eskiden insanlar paralarını mantıklı işlerde harcardı har vurup harman savurmazdı

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hüseyin akgül:

alkolü fazla içince devreleri yandı sanırım bide bunları takip eden bir kesim var , acı ama gerçek

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