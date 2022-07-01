Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor - Haberler

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Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz aylarda aile arasında yapılan törenle nişanlanan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti bugün nikah masasına oturuyor. Nikah için Makedonya'ya giden çift, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve genç oyuncu Ebru Şahin, uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz sene eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi alan Şahin, mayıs ayında da aile arasında bir nişan töreni yaptı.

BUGÜN NİKAH KIYILACAK

Ebru Şahin ile ünlü basketbolcu Cedi Osman düğün hazırlıklarını tamamladı. Bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan çift aile arasında gerçekleşecek tören için Makedonya'ya gitti. Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturacak olan çift akrabaları tarafından karşılandı. Ünlü çift, 7 Temmuz'da da Çeşme'de kalabalık bir düğün yapacak. Makedonya'da olan çift, gölün orada birbirine sarılarak çektirdikleri pozu da Instagram hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor

Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor

Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor

Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ebru Şahin Cedi Osman Makedonya Magazin Haberler

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