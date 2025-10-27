Cansu Durkun, Rotterdam'daki Eyebrow Festival YOU 2025'te Türkiye'yi Temsil Etti

KALICI makyaj sanatçısı Cansu Durkun, Eyebrow Festival YOU 2025'te Türkiye'yi temsil etti. Durkun, Rotterdam'da gerçekleştirilen etkinlikte jüri üyeliği, sahnede teknik gösterim ve konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, kalıcı makyaj sanatçısının iki Türk öğrencisi WMC'de derece kazandı.

'Eyebrow Festival YOU 2025', Rotterdam'daki Nieuwe Luxor Theater sahnesinde gerçekleştirildi. Festivalde kalıcı makyaj (PMU) sanatçısı ve eğitmeni Cansu Durkun, jüri üyeliği, sahnede teknik gösterim ve konuşmacı rolleriyle Türkiye'yi temsil etti. Pigmentoloji, yüz oranları ve renk teorisi konusunda uzmanlığı bulunan Durkun'un iki öğrencisi de World Master Championship'in (WMC) 'Lips' kategorisinde derece kazandı. Etkinlik; konferanslar, canlı demolar ve ödül töreni ile Villa Thalia'da tamamlandı. Durkun sahne üzerinde canlı model üzerinde katılımcılara eğitimler verdi.

'EYEBROW FESTİVAL YOU, KALICI MAKYAJ DÜNYASINDA GLOBAL BULUŞMA NOKTASI'

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Durkun, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Eyebrow Festival YOU, yalnızca bir sahne değil; kalıcı makyaj dünyasında bilgi, estetik ve etik değerlerin buluşma noktası. Türkiye'yi hem jüri olarak temsil etmek hem de tekniklerimi dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle paylaşmak büyük bir sorumluluktu."

'JÜRİ OLARAK GÖREV YAPMAK, BANA KÜRESEL BİR BAKIŞ KAZANDIRDI'

"Non-Stop sahnesi, eğitimin ve tecrübenin gerçek zamanlı sınandığı bir platform. Orada olmak sadece teknik yetkinlik değil, aynı zamanda paylaşma cesareti gerektiriyor. Sahnedeyken tek amacım, öğrenci ve meslektaşlarıma ilham olmak, metodolojimin şeffaflığını ortaya koymaktı" diyen Durkun, jürilik görevi hakkında şunları söyledi:

"Jüri olarak görev yapmak, bana küresel bir bakış kazandırdı. Her ülkenin kendine özgü yaklaşımı olsa da, temel kalite standartlarının aynı olması çok önemli. Türkiye'de yıllardır üzerinde çalıştığımız sistematik eğitim modeli, sahnede karşılığını buldu. Bu benim için sadece kişisel bir başarı değil; Türkiye PMU topluluğunun geldiği noktanın da bir göstergesi."

'EN BÜYÜK MUTLULUĞUM ÖĞRENCİLERİMİN DÜNYA SAHNESİNE ÇIKMASI OLDU'

Üç yıl üst üste IGDESO 'Üstün Başarı' ödülüne layık görülen Durkun son olarak şunları söyledi:

"En büyük mutluluğum öğrencilerimin dünya sahnesine çıkması oldu. WMC Lips kategorisinde Yasemin Eren'in birinciliği ve Aliye Gür'ün ikinciliği, benim için anlatılması zor bir gurur kaynağı. Bu sonuçlar, usta-çırak ilişkisine dayalı bir yaklaşımın, sabır ve süreklilikle nasıl sürdürülebilir başarıya dönüştüğünün kanıtı. Ankara'dan başlayan yolculuğumun Rotterdam gibi bir PMU başkentinde taçlanması, beni hem motive ediyor hem de daha çok sorumluluk almaya teşvik ediyor. Amacım Türkiye'deki genç sanatçılara ilham olacak bir kariyer rotası çizmek ve küresel arenada daha çok Türk profesyoneli görmek."

Durkun'un İstanbul'un ev sahipliğindeki Worlds PMU etkinliğinde de hem ana konuşmacı hem de büyük finalin jüri üyesi olarak görev yapacağı aktarıldı. Durkun aynı zamanda, Alopesi hastalığı nedeniyle kaşlarını kaybeden bireylere yönelik ücretsiz uygulamalar gerçekleştiriyor.