Cahit Eftekin / 'Türklerde Vakıf Kültürü'… BU KİTAP TÜRKİYE'DE BİR İLK!

İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde dezavantajlı gruplara yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen Cahit Eftekin "Türklerde Vakıf Kültürü" kitabıyla kültür çalışmalarında da yer aldı.

"VAKIFLARIN TÜRK KÜLTÜRÜNDE YERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Cahit Eftekin, Türkiye'de vakıfların insani bir düşüncenin mahsulü sonucu ortaya çıktığını söyledi. Vakıflar İslam dininin yardımlaşmayla ilgili emir ve prensiplerinden doğduğuna dikkati çeken Eftekin, "Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir tesir altında kalmadan, kendi iradeleriyle, kendilerine ait mallarını, maddi bir karşılık beklemeden, her türlü ekonomik değerlerini, haklarını kendi mülkiyetlerinden çıkartıp ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunulan mal topluluklarıdır. Vakıflar, Osmanlı Devleti'nin gücünü gösteren en önemli kurumlarının başında gelir." dedi.

Osmanlı Devleti'nin büyümesinin en büyük sebeplerinden birinin vakıflar olduğunu aktaran Eftekin, "Altı asır boyunca padişahlar, şehzadeler, padişahın eşleri ve padişah anneleri varlıklarından vakfederek Osmanlı Devleti'nin sosyal gücünü ortaya koymaya yardım etmişlerdir. Vakıf müessesesi, dini ve hukuki hususiyetiyle yüzyıllardan beri büyük bir önem kazanmış, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin etkiler yapmıştır." diye konuştu.

"KİTAP GELİRİ MALTEPE HUZUREVİ'NE BAĞIŞLANACAK"

Osmanlılarda bir sosyal politika aracı olan vakıfların Cumhuriyet döneminde de önemli fonksiyonlar icra ettiğini hatırlatan Eftekin, şunları kaydetti:

"Vakıflar Türk kültüründe ayrı bir yere sahiptir. Devletin yetemediği yerde hizmet veren, yardımlaşma temeline dayalı bu kuruluşlar cemiyetin temel taşlarındandı. Sosyal yardım faaliyetleri daha çok vakıflar eliyle yürütülmüştür. Yoksulların barınma, yeme içme ihtiyaçları için imarethaneler, yolcuların konaklaması için kervansaraylar gibi yapılar vakıflarca kurulmuş ve işletilmiş, bundan başka günümüzde belediyelerin yürüttüğü hizmetlerin çoğu vakıflar eliyle yapılmıştır. Vakıflar, milletin milli ve manevi heyecanının tezahürü dersek, gerçeği ifade etmiş oluruz. Ülkenin imarında, cemiyetin milli/dini ruh kazanmasında vakıfların oynadığı rol çok büyüktür. Bugün ancak devlet teşebbüs ve parasıyla yaptırılabilecek işlerin, vakıflar vasıtasıyla temin edilmiş olması, hayatımızda vakıfların yerini bize çok açık göstermektedir. Vakıflar, sadece erkekler değil, kadınlar tarafından da yapılmıştır. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kadınlar desteğiyle insanlığın hizmetine sunulan okul, hamam, çeşme, konak, kervansaray, hastane, kütüphane, aşevi, bağ, bahçe, mera, çayır gibi çok sayıda vakıf eseri ve arazisi vardır. Kitabımızda, vakıfların öncelikle, Türk kültüründeki yeri üzerinde durduk. Ayrıntılı bilgiler verdik. Vakıf kültürünü anlatan bu kitabın herkesin okumasın cani gönülden dilerim vakıflara yardım ve bağış yapmanızı dilerim. Kitap gelirimiz ayrıca Maltepe Huzurevi'ne bağışlanacak."

CAHİT EFTEKİN KİMDİR?

1978 yılında Van'ın Erciş ilçesinin Ergücü köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erciş'te, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Newport University'de İnşaat Mühendisliği okudu. 2008'de, inşaat sektörü başta olmak üzere gıda ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren AFRA A.Ş'yi kurdu. Çeşitli STK'da yöneticilik yapan Eftekin, Türkiye'nin birçok bölgesinde organizasyonlar ve konferanslar düzenlemekte, yardım çalışmalarına katılmaktadır. Halen Ensar Vakfı Ümraniye Şube Başkanı olan Cahit Eftekin, üç çocuk babasıdır.