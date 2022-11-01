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Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı

Magazin Haberleri

Eylül ayında Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, katıldığı etkinliklerle gündemden düşmüyor. Yeni bir ilişkiye başladığı konuşulan Dinçerler, son olarak Cadılar Bayramı partisine katıldı. Genç iş insanı çığlık attığı parti videosunu da +18 uyarısıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreniyle evlenen sevilen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler son olarak bir Cadılar Bayramı partisine katıldı.

ÇIĞLIK ATTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarını pek aktif kullanmayan Dinçerler, katıldığı partiden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Dinçerler, yayınladığı videoda şeytan kostümlü birinin elinden tutarak parti mekanına giriyor. Ünlü iş insanı, sislerin içinden geçerken çığlık attığı videoyu +18 notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı

KUVEYTLİ ŞARKICIYLA YAKINLAŞTI

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı

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Mehmet Dinçerler Hadise Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

faydaszı gereksiz tipler

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