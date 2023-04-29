Burcu Güneş'ten yıllar sonra gelen anne itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim

Başarılı şarkıcı Burcu Güneş katıldığı bir programda annesiyle ilgili bir itirafta bulundu. 7 yaşındayken anne ve babasının boşandığını ve 18 yaşına kadar annesini hiç görmediğini söyleyen Güneş "İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olarak gözterilen Burcu Güneş, 25 yıllık müzik kariyerinde ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.

YILLAR SONRA İLK KEZ AÇIKLADI

Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan 47 yaşındaki şarkıcı, yıllar sonra bulduğu annesi hakkında ilk kez konuştu.

"TELEFONLA BİLE GÖRÜŞMEYE İZİN YOKTU"

Burcu Güneş "7 yaşında annemle babam boşandı, 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim. Annemi çok özler ve ona şiirler yazardım. Annemle hiç karşılaşamadım, göremedim. Evin içinde biraz fazla babaannemin maskülen ve otoriter şekilde davranışıyla büyüdüm. Evde dedem, babam ve babaannemle büyüdüm. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz. Annemin bizim evi araması yasaktı, babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum" dedi.