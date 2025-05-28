Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
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Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
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48 yaşındaki sunucu ve manken Burcu Esmersoy, tatil için gittiği Marakeş'te çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Kısa süren sessizliğini, peş peşe altı farklı bikiniyle verdiği pozlarla bozan Esmersoy, fit görünümü ve enerjik tarzıyla takipçilerine adeta dijital bir defile sundu.

Ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy, tatil için gittiği Fas'ın Marakeş kentinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Esmersoy'un peş peşe altı farklı bikiniyle kamera karşısına geçtiği video, Instagram'da yoğun ilgi gördü.

Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Bir süredir sosyal medyada sessiz kalan 48 yaşındaki Esmersoy, geri dönüşünü çarpıcı bir paylaşımla yaptı. 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı videoda, farklı renk ve modellerde tam 6 bikini giyerek poz verdi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, magazin takipçileri arasında da geniş yankı uyandırdı.

Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Paylaşım tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, bu kez de renk renk bikinileriyle sosyal medya takipçilerine adeta defile yaptı.

Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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