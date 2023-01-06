Burak Sergen nafakanın düşürülmesi için dava açtı, eski eşi ateş püskürdü: Şiddetin boyutu arttı

Sadakatsiz dizisinde rol alırken koronavirüse yakalanan ve günlerce entübe edilen Burak Sergen, bu süreçte çalışamadığını belirterek eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için dava açtı. Sergen'in açtığı dava sonrası çılgına dönen Işıl Sergen, "Artık yeter, hep çocuğum için sustum. Ben iyi oldukça hem beyefendi hem de hayatındaki kadınlar tarafından şiddetin boyutu arttı" diyerek isyan etti.

Usta oyuncu Burak Sergen, 2018 yılında bir çocuğunun annesi Işıl Sergen ile boşandı. Boşandıktan sonra eski eşine 20 bin TL nafaka ödemesine karar verildi. Burak Sergen'in çocuğuna ödediği nafaka ÜFE oranında artarak 41 bin 209 liraya çıktı.

"NAFAKA ÖDEMEK İÇİN EVİNİ VE ARABASINI SATMAK ZORUNDA KALDI"

Sadakatsiz dizisinde oynadığı dönemde koronavirüse yakalanarak entübe edilen Sergen, bu süreçte gelirinin azaldığını belirterek eski eşine ödediği nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sergen'in avukatı, "COVID-19 geçiren müvekkil, uzun süre hastanede yatmış, eskisi gibi kolay iş bulamamıştır. Rol aldığı projelerde de düşük ücret almaktadır. Çocuğuna nafaka ödemek için evlerini ve arabalarını satmak zorunda kalan müvekkil, şu anda kirada oturmaktadır. Ancak Işıl Sergen ise, oyunculuk dışında el yapımı mum, mücevherat işi ve lüks muhitlerde emlakçılık yapmaktadır. Müvekkilin gelirinde azalma olurken, Işıl Sergen'in malvarlığında artış olmuştur. Bu nedenle nafakanın 10 bin liraya azaltılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

IŞIL SERGEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Burak Sergin'in eski karısı ise bu dilekçe sonrası çileden çıkarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Eski eşinin nafaka talebine ateş püsküren Işıl Sergen, şu ifadeleri kullandı: "Ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Geçtiğimiz seneler büyük davaları kazanmışız. Çok ciddi kanıtlarla her iddianızı çürütmüşüz. Sabah çıkan haberdeki gerçeğe dayalı olmayan beyanlar ve sistematik olarak yıllardır maruz kaldığım ve bitmeyen psikolojik ve maddi şiddet. Artık yeter!"

"BEN İYİ OLDUKÇA ŞİDDETİN BOYUTU ARTTI"

Hep sustam ama ben iyi oldukça şiddetin boyutu hem beyefendi hem de hayatındaki kadınlar tarafından artmaya devam etti. Yıllardır yaşadığımız süreci mahkemeyle paylaştığımız gibi kamuoyuyla da paylaşacağız. Kadına şiddet her boyutta yaşanıyor."