Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den 80 milyon TL'lik reklam anlaşması

Yıllar önce sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2016 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ille Fahriye Evcen çiftine reklam teklifleri yağıyor. Daha önce birlikte kamera karşısına geçen çift bu sefer de 80 milyon TL'lik teklif aldı.

BİRÇOK REKLAMDA OYNADILAR

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, çifti 2023 yılını dev bir anlaşma ile kapattı. İki başarılı isim, ünlü bir mobilya markasının yüzü oldu. Çift, iki yıllık anlaşma karşılığı 80 milyon TL kazandılar. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, daha önce şampuan, makyaj ve giyim markasının reklamlarında oynamıştı. İki çocuk annesi oyuncu, geçtiğimiz aylarda oğlu Karan ile de bir bebek bezi reklamında kamera karşısına geçmişti. Özçivit de uzun yıllardır oyunculuğun yanı sıra şampuan ve giyim markalarının reklam yüzü olmuştu.