Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e milyonluk hediye

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını kucağına alan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti Etiler'de el ele alışveriş yaparken görüntülendi. Özçivit'in Evcen'e doğum için aldığı milyonluk lüks aracı da ilk kez objektiflere takıldı.

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2019 yılında Karan'ı 2023 yılında da Kerem'i kucaklarına aldı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi.

"KEREM ABİSİNE BENZİYOR"

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan Özçivit, "Karan, kardeşine alıştı mı? Şimdiden bir abilik duygusu geldi mi kendisine?" sorusuna, "Beklediğimizden daha iyi oldu. İlk günden itibaren alıştı" yanıtını verdi. Evcen ise "Zaman zaman daha da algılar diye düşünüyoruz abilik duygusunu" dedi. Oğulları Kerem'in kime benzediğine dair sorulara ise, "Kerem abisine benziyor" dedi.

SETLERE GERİ DÖNECEK

Evcen, projeleri hakkında, "Fazla bir ara vermek istemiyorum. Olmasını planlıyorum yakın zamanda" diye konuştu. Yaşanan deprem sonrası sosyal medyada yardım çağrılarında bulunan çift bu konu hakkında ise, "Çok zor bir süreç. Çok da söylenecek bir şey yok. Hala bu durumun acısını yaşıyoruz. Zor gibi atlatmak" ifadelerin kullandı.

Burak Özçivit'in, ikinci doğum sonrası Fahriye Evcen'e hediye ettiği yeni arabası ise ilk kez görüntülenmiş oldu.