Burak Özçivit, Angelina Michelle ile görüşmediğini açıkladı

Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram hesabından oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaştı. Ancak Özçivit, gerçek görüntüyü yayınlayarak bu iddiayı yalanladı.