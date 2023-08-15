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Burak Özçivit, Angelina Michelle ile görüşmediğini açıkladı

Magazin Haberleri

Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram hesabından oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaştı. Ancak Özçivit, gerçek görüntüyü yayınlayarak bu iddiayı yalanladı.

Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram hesabından oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaştı.

Üzerine de İngilizce "Türkiye'yi seviyorum" diye yazdı.

Bu görüntü sosyal medyada yayılınca Burak Özçivit "Yeter artık bizi rahat bırakın" diyerek gerçek görüntüyü yayınladı.

Gerçekte Özçivit annesiyle görüşüyordu…

Michelle annenin görüntüsünü kaldırıp yerine kendi fotoğrafını koymuştu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Burak Özçivit Instagram Magazin Haberler

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