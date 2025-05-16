Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı

Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı
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2023 yılında Ceyda Düvenci ile boşanan oyuncu Bülent Şakrak, gönlünü 16 yaş küçük güzel tasarımcı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Son paylaşımıyla dikkat çeken Arabacıoğlu, ünlü oyuncu ile romantik akşam yemeğinden kareleri sosyal medyada yayınladı. Aşklarını gözler önüne seren çift, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdikten sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme geldi. Boşanmanın ardından ismi çeşitli aşk dedikodularına karışan Şakrak, bir süre oyuncu Burcu Kirman'la yaşadığı ilişkisiyle de magazin sayfalarında yer almıştı. Ancak bu ilişki geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Şakrak'ın kalbini bu kez, kendisinden 16 yaş küçük olan ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu fethetti. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, şimdiye kadar kamuoyundan uzak durmayı tercih etmiş, yan yana görüntü vermekten kaçınmıştı. Ancak bu gizlilik, geçtiğimiz günlerde Bülent Şakrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla bozulmuştu.

Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı

Bu defa hamle Duygu Arabacıoğlu'ndan geldi. Arabacıoğlu, sevgilisi Bülent Şakrak ile çıktıkları romantik akşam yemeğinden duygusal bir kareyi Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma herhangi bir açıklama yazmayan Arabacıoğlu, sade bir kalp emojisi ile duygularını ifade etti.

Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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