Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik

Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik
Güncelleme:
Bülent Ersoy, Ramazan ayının gelmesiyle danışmanı Arzu Acay'a sürpriz bir hediye verdi. Diva'nın tercihi yine şaşırtmadı: Işıltılı peçetelik.

  • Bülent Ersoy, Ramazan ayında Antalya'ya gitti.
  • Bülent Ersoy, danışmanı Arzu Acay'a iftar sofraları için ışıltılı bir peçetelik hediye etti.
  • Arzu Acay, Bülent Ersoy'un ışıltılı peçeteliği olmadan sofraya oturmadığını sosyal medyada paylaştı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Antalya'ya giden Bülent Ersoy, danışmanı Arzu Acay'a sürpriz bir hediye getirdi. Diva'nın iftar sofraları için seçtiği ışıltılı peçetelik, sosyal medyada ilgi gördü.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Acay, şu ifadeleri kullandı:

"Diva'mız Antalya'ya geldi. Şükürler olsun… İftar sofraları için ışıltılı peçetelik getirmiş, yoksa asla sofraya oturmaz."

Gösterişli tarzıyla bilinen Ersoy'un Ramazan sofralarında da ışıltıdan vazgeçmemesi takipçilerini tebessüm ettirdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hakan Kanburoğlu
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Çok önemli haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

