Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik
Bülent Ersoy, Ramazan ayının gelmesiyle danışmanı Arzu Acay'a sürpriz bir hediye verdi. Diva'nın tercihi yine şaşırtmadı: Işıltılı peçetelik.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Antalya'ya giden Bülent Ersoy, danışmanı Arzu Acay'a sürpriz bir hediye getirdi. Diva'nın iftar sofraları için seçtiği ışıltılı peçetelik, sosyal medyada ilgi gördü.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Acay, şu ifadeleri kullandı:
"Diva'mız Antalya'ya geldi. Şükürler olsun… İftar sofraları için ışıltılı peçetelik getirmiş, yoksa asla sofraya oturmaz."
Gösterişli tarzıyla bilinen Ersoy'un Ramazan sofralarında da ışıltıdan vazgeçmemesi takipçilerini tebessüm ettirdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.