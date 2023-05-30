Buğrahan Tuncer ile evlenecek olan Eda Ece'nin düğün detayları belli oldu

Ekranların başarılı oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturacak. Şevval Sam'ın sahne alacağı düğünde Ece'nin nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç yapacak.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Eda Ece, 1 ay önce 4 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandı. Bu yaz nikah masasına oturacak olan çiftin, düğünüyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

ŞEVVAL SAM SAHNE ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in 20 Haziran'da nikah masasına oturacağı gündeme gelmişti. Tarih konusunda yanlış anlaşıldığını söyleyen oyuncu, 21 Haziran'da nikah masasına oturacağını söyledi. Ece'nin düğünde Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam sahne alacak. Güzel oyuncunun şahitliğini ise menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç üstlenecek.

Kimlikte tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan başarılı oyuncu, 20 Haziran'da kendi doğum gününü kutlayacak.