Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı

Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteriyle tanınan İpek Erdem, yeni görünümüyle gündeme geldi. Saçlarını kısa ve sarıya boyatan ünlü oyuncu, bu değişiklikle takipçilerinden olumlu tepkiler aldı. Yeni görünümüyle dikkat çeken Erdem, takipçilerinin beğenisini kazandı.

2000'li yılların efsane gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si olarak bilinen İpek Erdem, değiştirdiği imajıyla dikkat çekti. Dizi için esmer olan Erdem, Barbie'likten vazgeçemeyip saçlarını sarıya boyattı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan ve 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen Hayat Bilgisi dizisinde, Barbie Gizem karakterini canlandıran İpek Erdem'in yıllar içindeki değişimi, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

SAÇLARININI SARIYA BOYATTI

Son olarak Eve Dönüş dizisinde yer alan güzel oyuncu saçlarını kısacık kestirdi. Dizinin bitmesinin ardından saçlarını sarıya boyatan Erdem, bu halini sevdi. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan güzel oyuncunun değişimi ise hayranlarının hoşuna gitti. Erdem şu sıra ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.