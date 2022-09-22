Boşanmak için Esra Erol'da programına çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle Twitter'da viral oldu

Görücü usulü evlendiği kocasından boşanmak istediği için Esra Erol'da programına başvuran Cemile Hanım, canlı yayında kendisini sokağa attığını söylediği kayınvalidesiyle yüzleşti. Sinirlerine hakim olamayan Cemile Hanım'ın tepkileri sosyal medyada viral oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Cemile Hanım, 4 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinden boşanmak için yardım istedi. Eşinin kendisine ve çocuklarına sahip çıkmadığını söyleyen Cemile Hanım'ın canlı yayındaki tepkileri herkesi şaşkına çevirdi.

"EŞİMLE EVLENDİĞİM GÜNE LANET OLSUN"

Canlı yayında görücü usulü evlendiği eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunları anlatan Cemile Hanım, "Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiği güne" dedi. Evliliğinin ilk yılından itibaren sorunların başladığını söyleyen genç kadın, kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını söyledi.

TEPKİLERİ TWITTER'I SALLADI

Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen Cemile Hanım, tepkileri ve taklitleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cemile Hanım'ın canlı yayındaki davranışlarını paylaşan birçok kullanıcı, "Cemile tüm kadınların vücut bulmuş hali" yorumunu yaptı.