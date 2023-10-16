Bomba iddia: Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, kız arkadaşına günlerce şiddet uyguladı

Sen Varsın Diye, Dinle Beni Bi, Tutun Sen Bana ve Son Seslenişim gibi şarkılarla popüler olan Yüzyüzeyken Konuşuruz ile Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, kız arkadaşı Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Genç kadın moraran yüzünü paylaşarak yaşadıklarını anlatırken Tunaboylu da konu yargı taşındığı için sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti.

"DARP EDİLDİM, 13 BOYUNCA EVDE TUTULDUM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü ileri süren Aybike Çelik, "Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol ve gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum" dedi. Genç kadın, evde çıkıp Tunaboylu'nun ekibine yaşadıklarını anlatmak istediğini ancak "Burada istenmiyorsun" diyerek üzerine gelindiğini ileri sürdü.

"BANA İŞKENCE UYGULAYAN KİŞİ HAYATINA DEVAM EDİYOR"

2 hafta boyunca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen Aybike Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim ve şahsın psikolojik şiddeti evde de devam etti. Kolumdaki kırık basit tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp bana karşı dava da bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim."

"6 AY BOYUNCA SİSTEMATİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

"Paylaşacağım fotoğraflar şahsın bana farklı zamanlarda uyguladığı şiddetlerden. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım. Şahsın ilk şiddetinde değişebileceğine inanıp şahsı terapiye gönderdim ve bu ilişkiye devam ettim. 14 Ağustos gecesi barda yanından kaçıp arkadaşlarımın yanına gittim. Ve ancak 15 gün sonra hastane ve karakola gidebildim. Suç olduğu için şahsın kendisinin bu şiddeti kabul ettiği ve benim ilişkide toksik olmadığımı kanıtlayan şahsa 6 aydır şiddet uygulayanın ben olmadığımı kanıtlayan konuşmalarımızı koyamıyorum. Bunlar bana-yüzüme koluma yaptıkları."

CAN TUNABOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Çelik'in iddiaların ardından sessizliğini bozan gitarist Can Tunaboylu ise olayın yargıya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Değerli dinleyici ve takipçilerim, Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığım' bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum.