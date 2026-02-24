Haberler

Bomba iddia! Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor, evleri bile ayırdılar

Güncelleme:
Geçtiğimiz haftalarda "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum" diyen oyuncu Pelin Karahan'ın mutluluğu kısa sürdü. Karahan ile 12 yıllık hayat arkadaşı Bedri Güntay ile ayrılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay'ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi.

Oyuncu Pelin Karahan ile 2014 yılında nikâh masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay'ın evliliklerinde sorun yaşadığı iddiası magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Çiftin ayrılık kararı aldığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadığı ileri sürüldü.

EVLERİ AYIRDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki çocuk sahibi olan çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma aşamasına geldi. Bedri Güntay'ın ayrı bir eve taşınmasının boşanma söylentilerini güçlendirdiği belirtiliyor. Karahan ile Güntay'ın çocukları Ali Demir ve Eyüp Can'ı ön planda tutarak süreci dostane bir şekilde yürütmeyi planladıkları öne sürülüyor.

Öte yandan Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM"

Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü belirterek, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından ortaya atılan ayrılık iddiası magazin gündeminde şaşkınlık yarattı.

