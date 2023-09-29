Bomba iddia: Bugün tek celsede boşanan Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açtı

Bugün Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın bir süre önce düğününe davet ettiği kişiler arasında bulunan iş insanı Burak Ateş ile yeni bir ilişki yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

5 ay önce yurt dışında günlerce süren düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı. Subaşı'nın düğününe davet ettiği Burak Ateş isimli biriyle bir süredir aşk yaşadığı ileri sürüldü.

AŞK YAŞIYORLAR

Geçtiğimiz sezon Jess Molho ile magazin programı sunan Yağmur Çevik, son videosunda Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çevik, Şeyma Subaşı'nın ilişkisinde en başından beri şiddet olduğunu ikilinin tartışmalarda sık ık bribirine vurduğunu ileri sürdü. Çevik, Subaşı'nın bir süredir iş insanı Burak Ateş ile de aşk yaşadığını söyledi. Ateş'in çiftin düğünlerine davet ettiği 15 kişinin arasında yer aldığı da söylendi. Subaşı ilişki iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.