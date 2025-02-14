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Bodrum'da Sevgililer Günü'ne Özel Kebap Buketi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Alev Akgün, sevgilisi için sıradışı bir hediye olarak kebap buketi yaptırdı. Kebapçı Hasan Şenses ve çiçekçi Ceren Turan iş birliği ile hazırlanan kebap buketi, görenlerin ilgisini çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sıradışı bir hediye hazırlayan bir kadın, sevgilisi için çiçek yerine kebap buketi yaptırdı.

Bitez Mahallesi'nde Satırda dürüm yapan kebapçılık Hasan Şenses, aldığı sipariş karşısında şaşkınlık yaşadı. Alev Akgün'ün talebi üzerine çiçekçi Ceren Turan ile iş birliği yapan Şenses, Adana dürümlerini çiçek buketi şeklinde hazırladı. Turan ise kebapları süsleyerek buket haline getirdi. Ortaya çıkan kebap buketi, görenlerin ilgisini çekerken, vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kebapçı Hasan Şenses, "Çok değer verdiğimiz bir insan eşine sürpriz yapmak istedi. Çiçekçi komşumuzla beraber kebaptan buket yaptık" dedi.

Çiçekçi Ceren Turan ise, "Dürüm buketini ilk defa yapıyoruz, şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Sevgilisine kebap buketi yaptıran Alev Akgün de, "Sevgilimin en sevdiği yemek olduğu için böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. Eminim ki çoğu kadının aklına gelmez" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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