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Bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini gösteren Cem Yılmaz, takipçilerine seslendi: Lütfen oy verin

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri için bir kez daha Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayarak "Oy verin" çağrısında bulundu.

Cem Yılmaz, 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamasının ardından ilk turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Cem Yılmaz bir paylaşım daha yaparak ikinci tur adayını duyurdu.

"VATANDAŞLIK GÖREVİNİZİ YERİNE GETİREREK LÜTFEN OY VERİN"

İkinci tur seçimlerinde de Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sürpriz! İkinci turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın. Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini gösteren Cem Yılmaz, takipçilerine seslendi: Lütfen oy verin

Cem Yılmaz bir önceki paylaşımında ise "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından" dedi.

Bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini gösteren Cem Yılmaz, takipçilerine seslendi: Lütfen oy verin

Bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini gösteren Cem Yılmaz, takipçilerine seslendi: Lütfen oy verin

Ecem Altan
Ecem Altan
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Cem Yılmaz Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Samet Akbana:

Seni ilgilendirmez kime oy vereceğimiz.sen kimsin ki

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zırzop:

Bi dahaki seçim chp den Cem Y. ı millet vekili adayı olarak görebilirsiniz bu güzellemelerin başka amacı olamaz

Cevap Yaz2470Yayından Kaldır
İsmail fatih Velioğlu:

Cem Yılmaz bey sen sanatını şovunu yap kimseyi yönlendirme bir zahmet herkesin aklı var yönlendirmene ihtiyacımız yok

Cevap Yaz38129Yayından Kaldır
500
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