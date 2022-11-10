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Bir dönem podyumda fırtınalar estiren süper model giydiği kıyafetle sokağı birbirine kattı

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Bir dönem podyumda fırtınalar estiren süper model giydiği kıyafetle sokağı birbirine kattı

Dünyaca ünlü süper model Kate Moss, gittiği partiden eve döndüğü sırada göğüslerini büyük bölümü açıkta bırakan elbisesi ile görüntülendi. Kate, yürüdüğü sırada frikik verdi.

14 yaşındayken New York JFK Havalimanı'nda keşfedildi ve modellik kariyerine başlayan Kate Moss, güzelliği ile yıllara meydan okuyor.

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren süper model giydiği kıyafetle sokağı birbirine kattı

48 yaşındaki süper model kusursuz fiziğini cesurca sergilemekten çekinmiyor. Moss, gittiği partiden eve döndüğü sırada göğüslerini büyük bölümü açıkta bırakan elbisesi ile görüntülendi. Kate, yürüdüğü sırada frikik verdi.

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren süper model giydiği kıyafetle sokağı birbirine kattı

Bir çocuk annesi olan ünlü model Kate, göğüslerinin dışarı çıkmasına aldırmadan yürümeye devam etti.

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren süper model giydiği kıyafetle sokağı birbirine kattı

Kate, kısa süre önce de bir ödül törenine aşırı derecede alkollü bir şekilde katıldığı için kendisine uzatılan mikrofonlara ne diyeceğini unutmuş daha sonra ne diyeceğini hatırlamak için telefonundaki notlara bakmak zorunda kalmıştı.

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren süper model giydiği kıyafetle sokağı birbirine kattı

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren modelin bu hareketi ile uzun süredalga konusu olmuştu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kate Moss Cinsellik Magazin Haberler

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