Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı - Haberler

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Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Pop müziğinin efsane ismi Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "mucize" diye adlandırdıkları bebeklerini kaybettiklerini ama ailesini büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari'den bebek beklediğini açıklamıştı.

DÜŞÜK YAPTI

Yıldız şarkıcı Britney Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini duyurdu. 'Mucize bebeğini' kaybettiğini açıklayan 40 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla üzüntüsünü paylaştı.

Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı

"KAHREDİCİ BİR DURUM"

"Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü" diyen Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu dile getirdi. "Her ebeveyn için çok kahredici bir durum" açıklamasında bulunan şarkıcı ailesini büyütmeye devam edeceğini belirtti. Spears paylaşımında "Tüm desteğiniz için çok minnetarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı

Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı

Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Britney Spears, Hamilelik, Bebek, Magazin, Haberler

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