Billur Kalkavan... 'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM!' - Haberler

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Billur Kalkavan... 'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM!'

Billur Kalkavan... 'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM!'

Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan son sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. "Kemoterapi iyi gidiyor ama bir de zatürre oldum, hastanede tatsız anlar yaşadım. Ciğerimden sular filan alındı...

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Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Billur Kalkavan... 'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM!'

Sitemde bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, "Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım.

Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı." dedikten sonra yaşadığı süreci anlattı.

Billur Kalkavan... 'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM!'

Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Kalkavan, akciğerinden su alındığını söyledi.

"Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak." diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Billur Kalkavan... 'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM!'

"NEFES ALMAKTA BİRAZ ZORLANIYORUM"

"Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum.

Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor."

Magazinkolik / Magazin

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