Bikinili pozlar veren Demet Akalın, photoshopun dozunu kaçırınca göbek deliğini yok etti

Şarkıcılığın yanı sıra bir süredir TV8 ekranlarında program yapan Demet Akalın, fazla kilolarından kurtulmak için yağlarını aldırdı. Kısa sürede 10 kilo veren Akalın'dan peş peşe bikinili pozlar geldi.

FİZİĞİNİ SERGİLEDİ

Programı sezon finali yapan Demet Akalın, soluğu Datça'da aldı. Şimdilerde deniz ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, verdiği kilolardan dolayı bikini giyerek fiziğini de sık sık paylaştı. 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Akalın, bir fotoğrafına photoshop yaparken göbek deliğini de yok etti.

"6 KİLO YAĞ ALDIRIP 10 KİLO VERDİM"

Mayıs yayında yaptığı açıklamada kilolarını nasıl verdiğini anlatan Demet Akalın, "Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık diyetle falan değil. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsür kilo gitti. İlk başta doktor beni istemedi, yanlış bir şey olursa başına bela olurum diye. Çok mutsuzdum, şu an mutluyum. Artık fizikse bizde de var. Bende yalan yok, bir sürü insan var. İnsan kendini mutlu hissediyorsa her şeyi yaptırabilir. Bayramda liposuction yaptırdım. Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim" demişti.