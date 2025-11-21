Haberler

'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia
Güncelleme:
Asena Keskinci'nin 'Bez Bebek' setinde yaşadığı iddia ettiği olaylar, magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Keskinci, yıllar sonra sessizliğini bozarak sette yaşadıklarını anlatmış ve rol arkadaşı Evrim Akın'ın kendisine hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine makyöz Arzu Yurter, Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu söyleyerek Keskinci'yi destekledi. Yurter'in açıklamaları iddiaları daha da büyüttü.

  • Makyöz Arzu Yurter, Evrim Akın'ın kendisini 'Bez Bebek' setinden kovdurduğunu iddia etti.
  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını ve ailesinin dağılmasında payı olduğunu öne sürdü.
  • Evrim Akın'ın avukatı, Asena Keskinci'nin iddialarını 'tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı "Bez Bebek" seti iddiaları gündemi sarsmaya devam ederken, tartışmalara yeni bir isim daha eklendi. Makyöz Arzu Yurter, Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu söyleyerek Keskinci'yi destekledi. Yapımın yıllar sonra yeniden alevlenen perde arkası, bir dönemin sevilen dizisini büyük bir krizle gündeme taşıdı.

ASENA KESKİNCİ'NİN İDDİALARI DİZİ DÜNYASINI KARIŞTIRMIŞTI

"Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, yıllar sonra sessizliğini bozarak sette yaşadıklarını anlatmış ve açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın'ın, kendisine hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını, annesi ve babasının boşanma sürecinde olduğunu öğrenince kendisine, "Seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü. Ayrıca Akın'ın, ailesinin dağılmasında payı olduğunu ima eden genç oyuncu, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" sözleriyle ortalığı karıştırmıştı.

EVRİM AKIN İDDİALI KABUL ETMEDİ

Bu açıklamalar sosyal medyada gündem olurken Evrim Akın'dan açıklama geldi. Akın'ı avukatı, Asena Keskinci'nin sosyal medyada anlattığı olaylar için "tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı" diyerek iddiaları reddetti.

ALEYNA EROĞLU'NDAN DESTEK GELMİŞTİ

Keskinci'nin iddiaları üzerine ilk destek, "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlundan gelmişti. Annesinin o dönem "Bez Bebek" setinde makyöz olarak çalıştığını söyleyen Eroğlu, "Asena'nın anlattığı her şey birebir doğrudur, şahit oldum. Geç bile kaldın." diyerek iddiaları doğrulamıştı.

ŞİMDİ DE MAKYÖZ ARZU YURTER: BENİ BİLE İŞİMDEN ETTİ

Tartışmalara son olarak dizinin makyözlerinden Arzu Yurter dahil oldu. Keskinci'nin anlattıklarını destekleyen Yurter, Evrim Akın'ın kendisini setten kovdurduğunu iddia etti.

Yurter'in açıklamaları söylentileri daha da büyüttü: "Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti! Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Asena benim bir tanem, çocukluğu elimde geçti. Annesi Ayşe Hanım'la hâlâ görüşürüz. Asena'nın bu konuda tamamen yanındayım. Çünkü o dizide bunca kötülüğü yapan kişi yüzünden ben de işimden oldum, benim gibi daha kaç kişi işinden oldu…"

"HASTA BİR İNSANLA ALAY ETTİ"

Yurter, Evrim Akın'ın set ortamında birçok kişiye kötü davrandığını öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü, "Bitmek bilmeyen kötülükleri… İnsanların ekmeğine kan doğradı. O çocuğa yaptıkları, hasta bir insanla alay etmesi… Kimse ses çıkarmadı. Ben çıkardım ve sonunda kovuldum."

